Газон стадиона "Фишт" пришлось охлаждать, чтобы восстановить поле после матчей ЧМ-2018

Стадион "Фишт", который 18 августа примет свой первый матч ОЛИМП-Первенства ФНЛ, полностью подготовлен к соревнованиям. По словам заместителя министра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергея Мясищева, после игр чемпионата мира специалистам пришлось в частности охлаждать газон, чтобы создать "весеннюю" погоду и прорастить траву.

Ранее сообщалось, что клуб ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Динамо" после прошлого сезона переехал из Санкт-Петербурга в Сочи, в этом сезоне он начал выступать под названием "Сочи". Домашние матчи команда будет проводить на стадионе "Фишт", который был построен в декабре 2013 года к зимним Олимпийским играм, а в 2018-м принял шесть матчей чемпионата мира по футболу. Первая игра "Сочи" на олимпийском стадионе пройдет 18 августа с "Нижним Новгородом".

- Приезжали (комиссия Российского футбольного союза для приемки "Фишта"), приняли все. Их интересовали требования к безопасности, чтобы газон и поле в целом соответствовали требованиям", - цитирует ТАСС Мясищева. - "Гринкиперы", специалисты по уходу за футбольным газоном, вносили различные удобрения, проводили обработки специальными препаратами, которые обеспечивают идеальное состояние газона. Также нужно искусственно создавать условия для проращивания и вегетации травы (периода, когда она может прорасти из зерна и активно набирать зеленую массу и формировать корневую систему): на улице жара 40 градусов, а у нас специальные пушки охлаждают траву, чтобы температура была 15-20 градусов.