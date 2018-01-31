Гасанов стал игроком "Енисея"

Первым новичком "Енисея" в зимнее трансферное окно стал Шамиль Гасанов, информирует пресс-служба красноярского клуба. Контракт с 24-летним защитником рассчитан на полтора года.
В августе 2017-го Гасанов подписал контракт с "Тромсе", но не сыграл за норвежскую команду ни одного матча. На его счету 30 встреч в премьер-лиге за "Анжи".
После 25 туров "Енисей" Дмитрия Аленичева лидирует в ФНЛ.
Лев 🦁 открыл трансферную кампанию "Енисея"! pic.twitter.com/b8RF0G3G5X– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 31 января 2018 г.