Гасанов стал игроком "Енисея"

Первым новичком "Енисея" в зимнее трансферное окно стал Шамиль Гасанов, информирует пресс-служба красноярского клуба. Контракт с 24-летним защитником рассчитан на полтора года.

В августе 2017-го Гасанов подписал контракт с "Тромсе", но не сыграл за норвежскую команду ни одного матча. На его счету 30 встреч в премьер-лиге за "Анжи".

После 25 туров "Енисей" Дмитрия Аленичева лидирует в ФНЛ.