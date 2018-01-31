20:35 | Футбол — ФНЛ

Гасанов стал игроком "Енисея"


Первым новичком "Енисея" в зимнее трансферное окно стал Шамиль Гасанов, информирует пресс-служба красноярского клуба. Контракт с 24-летним защитником рассчитан на полтора года.

В августе 2017-го Гасанов подписал контракт с "Тромсе", но не сыграл за норвежскую команду ни одного матча. На его счету 30 встреч в премьер-лиге за "Анжи".

После 25 туров "ЕнисейДмитрия Аленичева лидирует в ФНЛ.

Дополнительная информация

фк-енисей.рф/2018/02/01/гасанов-стал-игроком-енисея/

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