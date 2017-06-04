Гарбуз сменил "Тосно" на "Енисей"

"Енисей" заключил контракт с защитником "Тосно" Константином Гарбузом, информирует официальный сайт красноярского клуба. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на два года.

Гарбуз – воспитанник алтайского футбола. Напомним, что он уже играл в "Енисее" – в сезоне-2014/2015 провел 32 матча и отдал 5 голевых передач.

Кроме того, за свою карьеру он выступал за такие команды как "Ротор", "Ростов", "СКА-Хабаровск", "Факел" и "Волга". Минувший сезон Гарбуз провел в составе серебряного призера ФНЛ "Тосно", где сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.