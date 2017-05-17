Гапону сделана операция

Защитник "Кубани" Евгений Гапон прооперирован в одной из лучших специализированных клиник Краснодара, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний россиянин получил травму в матче 37-го тура ФНЛ против "Волгаря".
– Сейчас футболист чувствует себя хорошо, – отметил руководитель медицинской службы "Кубани" Александр Линский. – Ближайшие дни – самый важный послеоперационный период - Евгений проведет в стационаре под наблюдением специалистов, после чего для игрока начнется время реабилитации. Срок полного восстановления при повреждениях подобного рода составляет до трех месяцев.
ГАПОН ПРООПЕРИРОВАН В КРАСНОДАРЕ Защитник футбольного клуба "Кубань" Евгений Гапон, получивший травму в ходе матча 37 тура ФНЛ против "Волгаря", прооперирован в одной из лучших специализированных клиник Краснодара. Операция по сопоставлению отломков правой плечевой кости прошла в плановом режиме и без осложнений. – Сейчас футболист чувствует себя хорошо, – говорит руководитель медицинской службы футбольного клуба "Кубань" Александр Линский. – Ближайшие дни – самый важный послеоперационный период – Евгений проведет в стационаре под наблюдением специалистов, после чего для игрока начнется время реабилитации. Срок полного восстановления при повреждениях подобного рода составляет до трех месяцев. Футбольный клуб "Кубань" желает Евгению Гапону скорейшего восстановления и возвращения в строй! #вместесильнее