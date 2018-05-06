Гаджиев, Газзаев и другие экс-тренеры "Крыльев" совершили круг почета на "Самара Арене"

Матч 37-го тура первенства России в ФНЛ "Крылья Советов" – "Кубань" посетили главные тренеры, возглавлявшие самарскую команду в разное время. За несколько минут до стартового свистка на поле "Самары Арены" вышли Александр Аверьянов, Виктор Антихович, Александр Богданов, Гаджи Гаджиев, Юрий Газзаев, Владимир Кухлевский, Валерьян Панфилов и Александр Цыганков. Они совершили круг почета в честь 76-го дня рождения клуба "Крылья Советов".

Александр Тарханов и Вадим Скрипченко, которые также были среди приглашенных, приехать в Самару не смогли. В воскресенье "Урал" Тарханова проводил матч премьер-лиги с "Амкаром", а "Анжи" Скрипченко в понедельник сыграет с "Ахматом". (Александр КРУЖКОВ)

Игра с "Крыльев" с краснодарцами стала второй тестовой на стадионе чемпионата мира-2018. В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).