Гаджи Гаджиев: "Если Пискарев говорит о проданных матчах, они могли быть"

Главный тренер "Амкара" и экс-наставник "Анжи" Гаджи Гаджиев прокомментировал заявление Александра Пискарева о проданных матчах махачкалинской команды.

– Если он (Пискарев) так говорит, у него есть информация. Возможно, так и было, – сказал Гаджиев. – Ничего не могу сказать, потому что у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Мы выиграли у Читы 3:1, и на следующий день я вышел на тренировку резерва, где почувствовал себя плохо. Доктор вызвал скорую и, меня тут же госпитализировали. Я пролежал под капельницей пять часов, и в итоге отсутствовал в команде месяца три. В газетах написали, что у меня якобы инфаркт. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем 14 лет назад. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Ранее экс-тренер "Анжи" Александр Пискарев рассказал о двух проданных матчах во время работы в махачкалинской команде. Пискарев в 2003 году вошел в штаб Гаджиева, возглавлявшего в тот период махачкалинский клуб.

– Я не учел, что этот регион – дело тонкое, – цитирует Пискарева Sports.ru. – Там могут подставить – и все. Ни за что ни про что – как я попал. Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: "Как помощник ты должен везти команду старшим тренером. Только ты". Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды.

А потом директор клуба везет меня в аэропорт и говорит: "Михалыч, тебя развели как последнего... Эти две игры проданы".

Сопоставление фактов того времени показывает следующее. Гаджиев был госпитализирован на следующий день после домашнего матча 17-го тура с читинским "Локомотивом" турнира первого дивизиона (3:1, 12 июня). Впоследствии в 18-м туре (15 июня) "Анжи" на своем поле сыграл вничью со "СКА-Энергией" (1:1). В двух последующих турах "Анжи" в гостях проиграл липецкому "Металлургу" (1:2, 22 июня) и "Факелу" (1:3, 25 июня). В сезоне-2003 "Анжи" занял шестое место в первом дивизионе.