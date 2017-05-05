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Футболисты "Тосно" прочитали стихотворение Высоцкого ко Дню Победы

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На Youtube-канале "Тосно" был опубликован ролик, в котором игроки читают стихотворение Владимира Высоцкого ко Дню Победы. 9 мая исполняется 72 года со дня победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

"Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, победа имеет огромное историческое значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать "спасибо" за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит", – говорится в сообщении на странице команды.

Дополнительная информация

https://vk.com/wall-55237570_53306

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dintos

Гениальные стихи...Не понимаю тех,кто не считает Высоцкого поэтом.

16:21