Футболисты "Тосно" прочитали стихотворение Высоцкого ко Дню Победы

На Youtube-канале "Тосно" был опубликован ролик, в котором игроки читают стихотворение Владимира Высоцкого ко Дню Победы. 9 мая исполняется 72 года со дня победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

"Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, победа имеет огромное историческое значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать "спасибо" за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит", – говорится в сообщении на странице команды.