Футболисты "Тамбова" и "Чертаново" подрались на глазах у президента ФНЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказал свое мнение о драке в матче 10-го тура первенства между "Тамбовом" и "Чертаново" (2:2). Причиной стал грубый фол нападающего хозяев Сенина Себаи против защитника гостей Дмитрия Редьковича. В результате потасовки двое игроков тамбовчан – Себаи и Чуперка – были удалены с поля. У "Чертаново" три футболиста получили желтые карточки.

– Я присутствовал на этой игре, – сказал Ефремов. – Инспектор матча мог бы рассказать более детально, что там произошло. Все-таки я не находился внутри событий. Что касается санкций, все должно быть по регламенту. КДК отсмотрит видеозапись. Я бы акцентировал внимание на том, что встреча получилась очень интересной и в целом не грубой. А тот эпизод – просто эмоции футболистов обеих команд. Находясь на трибуне, видел, что произошла эта неприятная ситуация. Стоял с руководителями "Чертаново" и "Тамбова" и никакого антагонизма не заметил. Это обычная несдержанность. Судья принял решение по удалениям. Я не стал бы делать из этого какую-то хит-новость. Такие моменты случаются. (Елена Григорьевская)

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