Футболисты "Спартака-2" начали подготовку ко второй части сезона Олимп-ФНЛ в манеже Сокольников, где провели первую в новом году тренировку, сообщает официальный сайт красно-белых.

Подопечные главного тренера Виктора Булатова будут тренироваться в манеже до 16 января. На этот день запланирован контрольный поединок с клубом "ФШМ", выступающим в третьем дивизионе.

С 18 января по 2 февраля пройдет сбор в турецком Белеке. Запланировано три товарищеских матча (25 и 29 января, 1 февраля).

А с 6 по 22 февраля пройдет сбор на Кипре, в рамках которого команда примет участие в Кубке ФНЛ. В групповом турнире красно-белые сыграют с воронежским "Факелом" (9 февраля), "Левадией" (12-го), и курским "Авангардом" (15-го). С 18 по 21 февраля пройдут матчи плей-офф.