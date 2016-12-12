Футболисты "Мордовии" написали открытое письмо на имя Мутко с просьбой принудить клуб выплатить долги

Ряд бывших и нынешних игроков "Мордовии" написали письмо на имя главы республики Владимира Волкова и вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике Виталия Мутко. В нем футболисты просят повлиять на ситуацию с закрытием долгов по зарплате и премиальным. Игроки заявляют, что не получали деньги от саранского клуба с марта 2016 года и призывают разобраться с этим правоохранительные органы.

Авторы письма уже обращались в палату по разрешению споров РФС, органы лицензирования и трудовую инспекцию. Но "Мордовия", по их словам, не реагирует на штрафы и санкции со стороны вышеперечисленных организаций.

Под письмом подписались Далибор Стеванорвич, Милан Перендиа, Марко Ломич, Сергей Самодин, Аслан Дудиев, Евгений Гапон, Антон Бобер, Игорь Шитов, Владимир Рыков, Нукри Ревишвили, Илья Чебану, Павел Игнатович, Алексей Иванов и другие.