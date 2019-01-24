Футболисты "Луча" обратились в профсоюз из-за задержки по зарплате

Несколько игроков владивостокского "Луча" обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) из-за задержек заработной платы.

В среду президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил опасения, что "Луч" может сняться с чемпионата, задолженность клуба за период с 2012 по 2017 год составляет порядка 400 миллионов рублей.

– Несколько футболистов владивостокского "Луча" обратились в Общероссийский профсоюз футболистов из-за задержек по выплате заработной платы, – приводит ТАСС слова генерального директора ОПСФ Александра Зотова. – В пятницу должна проясниться более четкая картина относительно дальнейшей судьбы клуба, поэтому будем решать, что делать дальше.

На данный момент "Луч" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Олимп-ФНЛ, набрав 35 очков в 24 матчах. Первый после зимнего перерыва тур состоится в первых числах марта.