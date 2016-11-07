Футболисты "Луча-Энергии" будут добираться на матч с "Факелом" около 30 часов с пересадками

Футболисты "Луча-Энергии" из Владивостока будут добираться на матч 21-го тура ФНЛ с воронежским "Факелом" около 30 часов. Ранее сообщалось, что игрокам владивостокской команды придется добираться до Воронежа за свой счет.

"Путешествовать желто-синие будут около 30 часов, да еще и с несколькими пересадками: сначала самолетом до Москвы (во Внуково), затем аэроэкспрессом до Киевского вокзала, потом на метро (!!!) до Павелецкого вокзала и, наконец, поездом до Воронежа. Хочется верить, что 30-часовая дорога, а также позднее начало матча (в 2 часа ночи по нашему времени) несильно скажется на функциональном состоянии и эмоциональном настрое "тигров", и они смогут взять у "Факела" реванш за июльское поражение в домашнем матче (0:2)", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, полузащитник "Луча" Алексей Ребко подтвердил "СЭ", что игроки получили билеты на поезд до Воронежа, но на вокзал должны добраться сами. Также они самостоятельно платят за питание, а билетов обратно во Владивосток пока нет. По его словам, клуб должен футболистам зарплату за 2,5 месяца и все премиальные за этот и прошлый год.

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