Форвард "Тамбова" получил двухматчевую дисквалификацию за удар соперника

РФС на официальном сайте подвел итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета организации, которое состоялось 13 сентября. На нем было принято вынести замечания "Армавиру" и "Краснодару-2" по итогам матчей с "Шинником" и "Авангардом" соответственно.

"Спартаку-2" был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики во время выездной игры против "Нижнего Новгорода".

По итогам игры "Тамбов" – "Чертаново" (2:2) каждый из клубов был оштрафован на 50 тысяч рублей за неподобающее поведение (два игрока одной команды были удалены, шесть игроков одной команды получили предупреждения. – Прим. "СЭ").

Форвард "Тамбова" Сенин Себаи за агрессивное поведение дисквалифицирован на два матча за удар соперника без попытки завладеть мячом. Тренер столичной команды Владимир Малышев и полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка помимо автоматической дисквалификации получили дополнительную.