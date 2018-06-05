ФНЛ утвердила состав лиги: по спортивному принципу не вылетел никто

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), сообщает официальный сайт организации. Из состава лиги были исключены "Оренбург", "Крылья Советов" и "Енисей", вышедшие в РФПЛ, не получившая лицензию "Кубань" и отказавшийся от участия в турнире "Волгарь".
В состав ФНЛ приняты вылетевшие из премьер-лиги "Анжи" и "СКА-Хабаровск", а также победители групп ПФЛ "Мордовия", "Чертаново" и "Армавир".
Ранее стало известно, что вылетевший из премьер-лиги "Тосно" и победители групп ПФЛ "Арарат" и "Сахалин" не получили лицензий на сезон. Таким образом, с учетом снятия "Кубани" и "Волгаря", из ФНЛ по итогам прошлого сезона не вылетело ни одного клуба по спортивному принципу. В лиге остались все пять команд, расположившихся в зоне вылета.
Состав ФНЛ выглядит следующим образом: "Авангард" (Курск), "Анжи" (Махачкала), "Армавир", "Балтика" (Калининград), "Динамо" (Санкт-Петербург"), "Зенит-2" (Санкт-Петербург), "Луч-Энергия" (Владивосток), "Мордовия" (Саранск), "Олимпиец" (Нижний Новгород), "Ротор-Волгоград" (Волгоград), "Сибирь" (Новосибирск), "СКА-Хабаровск" (Хабаровск), "Спартак-2" (Москва), "Тамбов", "Томь" (Томск), "Тюмень", "Факел" (Воронеж), "Химки", "Чертаново" (Москва), "Шинник" (Ярославль).
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Анжи
- Химки (Футбол)
- Томь
- Сибирь (Футбол)
- Кубань (Футбол)
- Авангард Курск
- Ротор
- Мордовия
- Енисей (Футбол)
- Волгарь (Футбол)
- Луч-Энергия
- СКА-Хабаровск
- Шинник
- Балтика
- Сахалин Ю-С
- Оренбург (футбол)
- Факел Вр
- Армавир (футбол)
- Тосно
- Динамо СПб (Футбол)
- ФК Тамбов
- УСК Чертаново
- Спартак-2
- Зенит-2
- Олимпиец
- Арарат Москва