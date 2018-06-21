ФНЛ предлагает "Краснодару-2" занять место "Анжи" после отказа "Локомотива-Казанки"

В следующем сезоне в ФНЛ может сыграть вторая команда "Краснодара", сообщает официальный сайт лиги.

Сообщается, что в ФНЛ в следующем сезоне не будет выступать "Анжи". Команда заменит в РФПЛ "Амкар", у которого отозвана лицензия РФС. В ответ на администрации ФНЛ РФС сообщил, что необходимыми для участия в первенстве лицензиями располагают две команды ПФЛ - "Локомотив-Казанка" (3-е место в группе Запад) и "Краснодар-2" (4-е место в группе Юг).

"Локомотив-Казанка" является второй командой "Локомотива". Президент "Локо" Илья Геркус заявил, что команда продолжит выступать в ПФЛ. В связи с этим ФНЛ предлагает второй команде "Краснодара" участвовать в турнире второго по силе российского дивизиона. Если клуб ответит согласием, команда будет играть в ФНЛ в следующем сезоне.