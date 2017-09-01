ФНЛ подвела итоги трансферного окна

В ФНЛ завершился первый регистрационный период, который стартовал 9 июня. В заключительный день трансферного окна было заявлено 14 футболистов.

Как сообщает пресс-служба лиги, на данный момент в 20 клубах ФНЛ зарегестрированы в общей сложности 582 футболистов, из которых 154 являются молодыми игроками (1997 года рождения и моложе) и 39 – легионерами. Больше всего футболистов зарегистрировано в составе "Тюмени"​ - 35 (16 молодых и ни одного легионера).

Также отметчается, что к защитнику "Химок" Муталипу Алибекову применена процедура "отложенной заявки", поскольку игрок пока не успел пройти медицинский осмотр.