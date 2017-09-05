ФНЛ осудила действия болельщиков "Крыльев", проявивших агрессию в отношении сотрудников полиции на матче с "Оренбургом"

ФНЛ выступила с заявлением по поводу инцидента, который произошел во время матча 10-го тура между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" (3:2). Ближе к концу встречи на гостевой трибуне вспыхнули беспорядки, а после игры болельщики самарского клуба подрались с сотрудниками полиции.

Заявление ФНЛ:

– В данный момент ФНЛ тесно сотрудничает с футбольными клубами "Крылья Советов" и "Оренбург", с территориальными органами полиции и управлением Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в целях установления всех обстоятельств, произошедших 2 сентября 2017 года после окончания календарного матча между указанными клубами, в том числе в части определения правомерности действий органов полиции и сотрудников Росгвардии во время осуществления ими своих должностных полномочий при задержании болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов", – говорится в сообщении. – ФНЛ считает необходимым отметить, что со стороны "Оренбурга" и служб, обеспечивавших безопасность при проведении матча, были организованы максимально комфортные условия для болельщиков гостевой команды как до начала игры, так и на протяжении всего матча.

Поэтому ФНЛ категорически осуждает действия тех болельщиков, которые заведомо имели умысел по нарушению правил, в частности при использовании во время матча пиротехнических средств, и которые проявили агрессию в отношении представителей органов правопорядка при попытке их административного задержания.

Вместе с тем оценка последующих действий органов правопорядка не входит в компетенцию ФНЛ, а является предметом оценки соответствующих надзорных государственных органов, в адрес которых, в свою очередь, со стороны ФНЛ будут направлены необходимые материалы по указанному матчу.

Болельщики "Крыльев" после матча с "Оренбургом" подрались с полицией // "Крылья" обвинили сотрудников правоохранительных органов в беспорядках на матче с "Оренбургом"