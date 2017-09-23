ФНЛ готова оказать "Балтике" юридическую помощь в деле против газеты

ФНЛ на своем официальном сайте выразила поддержку "Балтике", которую возмутила публикация в калининградской газете "Новые колеса". Статья в ней имела заголовок "Бунт негра против судьи".

– Калининградская газета "Новые колеса" позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийца Сенина Себаи, – говорится в заявлении ФНЛ. – Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к "творчеству" которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовое происхождение.

В настоящий момент юристы "Балтики" собирают материалы для обращения в суд.

ФНЛ полностью разделяет возмущение "Балтики". По нашему мнению, упомянутая публикация, безусловно, выходит за рамки допустимого в современном обществе. Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания.

ФНЛ с самого первого дня своего существования обозначала непримиримую позицию по отношению к любым формам расизма и ксенофобии. Мы были одними из инициаторов ужесточения наказаний за упомянутые явления в российском футболе. Категорическое неприятие любых проявлений дискриминации по этническому, расовому, религиозному, а также любым другим признакам, равно как и максимально жесткую реакцию на них, ФНЛ гарантирует всем не желающим жить по общепринятым нормам приличия и впредь.