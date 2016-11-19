16:48 | ФУТБОЛ — ФНЛ

ФНЛ, делегат и инспектор заранее знали о протесте игроков "Луча-Энергии"

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Делегат и инспектор матча 23-го тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" – "Шинник" (1:0), а также Футбольная национальная лига были заранее предупреждены о протесте игроков хозяев, сообщает vl.ru. Сегодня футболисты вышли на поле с 20-минутной задержкой, тем самым обозначив проблему с долгами клуба.

Согласно дисциплинарному регламенту клуб, виновный в задержке трансляции встречи может быть оштрафован на 20 тысяч рублей, если же это повлекло за собой срыв трансляции, то штраф равен одному миллиону рублей. В телепрограмме трансляция встречи из Владивостока запланирована не была. При этом показ матча должен был состояться на сайте партнера ФНЛ, однако страница с трансляцией была удалена.

В КДК РФС пояснили, в каком случае "Лучу-Энергии" грозит штраф в миллион рублей //
Игроки "Луча" вышли на матч с "Шинником" с 20-минутным опозданием в знак протеста // 
"Луч" победил "Шинник" после акции протеста // 
Руководство "Луча" пообещало погасить долги по зарплате до конца следующей недели // 
Илья Михалев: "Луч" показал, что может бойкотировать матчи" // 
За задержку матча "Лучу-Энергии" грозит штраф от 20 тысяч до миллиона рублей

Дополнительная информация

http://www.newsvl.ru/sport/2016/11/19/153675/

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