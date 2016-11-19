ФНЛ, делегат и инспектор заранее знали о протесте игроков "Луча-Энергии"

Делегат и инспектор матча 23-го тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" – "Шинник" (1:0), а также Футбольная национальная лига были заранее предупреждены о протесте игроков хозяев, сообщает vl.ru. Сегодня футболисты вышли на поле с 20-минутной задержкой, тем самым обозначив проблему с долгами клуба.

Согласно дисциплинарному регламенту клуб, виновный в задержке трансляции встречи может быть оштрафован на 20 тысяч рублей, если же это повлекло за собой срыв трансляции, то штраф равен одному миллиону рублей. В телепрограмме трансляция встречи из Владивостока запланирована не была. При этом показ матча должен был состояться на сайте партнера ФНЛ, однако страница с трансляцией была удалена.

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