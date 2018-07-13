ФК "Сочи" начнет сезон на стадионе Метревели, но планирует переехать на "Фишт"

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб планирует играть на стадионе "Фишт". Вместе с тем, команда начнет сезон на стадионе "Юг-Спорт" имени Славы Метревели.

– О сумме за стадион пока говорить преждевременно. Она еще будет обговариваться. 12 миллионов, о которых говорите вы, это очень много. Не могу себе представить, что для одного клуба будет цена 12 миллионов, а для другого, например, два.

Где планируем начать сезон в ФНЛ? На "Фиште" нужно провести определенные работы, включая приведение в порядок газона, поэтому начнем на "Юг Спорте". Но в наших планах играть, конечно, на стадионе "Фишт". Переговоры об этом ведутся. Но когда будут подписаны бумаги, сказать не могу. (Андрей СИЗЯКИН)

Ранее, напомним, стало известно, что "Ростов" отказался играть на "Ростов Арене" из-за высокой стоимости аренды. Но в клубе эту информацию не подтвердили, а владелец стадиона не обладает такой информацией.