"Фишт" готов к проведению дебютного матча "Сочи" на арене

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отметил, что "Фишт" готов к дебютному матчу футбольного клуба на стадионе. По его словам, встреча пройдет в штатном режиме.

Первые домашние матчи на старте сезона "Сочи" проводил на Центральном стадионе имени Славы Метревели. Дебютная игра сочинского клуба на "Фиште" состоится в субботу против "Нижнего Новгорода" в ОЛИМП-Первенстве ФНЛ.

- Будет у нас масса мероприятий развлекательных, а по готовности ("Фишта") все в порядке, проведем (матч) в штатном режиме, - цитирует ТАСС Рубашко. - Самое главное - количество болельщиков, интересно, сколько придет. Предварительно говорить не хочется, вот придут на матч, мы будем иметь статистику, тогда уже можно будет обсудить.

Сегодня будет тренировка - узнаем, посмотрим, пообщаемся. Думаю, что с настроем все будет в порядке.