Финансовыми проблемами "Динамо" прошлых лет занимается следствие

Следственные органы занимаются финансовыми проблемами "Динамо" прошлых лет, заведено несколько уголовных дел.

– Есть уголовные дела, их несколько. Следственные органы занимаются финансовыми проблемами ФК "Динамо" прошлых лет. Заведено несколько уголовных дел, – приводит "Р-Спорт" слова председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского.

В октябре 2016 года генеральный директор московского клуба Евгений Муравьев заявил, что долги клуба составляют около 13 миллиардов рублей. В декабре Стржалковский сообщал, что текущая задолженность футбольного клуба составляет 806 миллионов рублей.