Финансовые проблемы "Балтики" решены. Бойкота не будет

Председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что клуб нашел спонсоров и в скором времени закроет все финансовые проблемы. Ранее "СЭ" сообщал, что игроки могли бойкотировать матч с "Шинником" из-за задержек по зарплате за 4 месяца.

- Сегодня нам "Янтарный комбинат" прислал подписанный договор, собственно, для спонсорства, - приводит ТАСС слова Шендерюк-Жидкова. - Мы понимаем, что уже на следующей неделе будут приходить первые средства, поэтому в целом финансовая ситуация тоже будет сейчас исправляться.

Да, действительно такая проблема была, сейчас мы будем ее устранять. Все слухи о том, что будет бойкот игры и так далее, являются только слухами, команда готовится к матчу, сегодня состоялась тренировка, завтра предматчевая тренировка, все в норме.