13:30 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Финансирование "Динамо" будет значительно сокращено

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Председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский подчеркнул, что финансирование футбольного клуба будет значительно сокращено. Ранее сообщалось, что динамовцы испытывают материальные трудности. В среду состоялось заседание попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

- Попечительский совет прошел в конструктивной обстановке, мною была предоставлена информация о состоянии дел в ВФСО "Динамо" и ФК "Динамо", - приводит "Р-Спорт" слова Стржалковского. - Финансирование клуба будет значительно сокращено, что и подтвердил совет на вчерашнем заседании, однако переговорный процесс еще идет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161110/1112065624.html

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