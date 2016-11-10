Финансирование "Динамо" будет значительно сокращено

Председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский подчеркнул, что финансирование футбольного клуба будет значительно сокращено. Ранее сообщалось, что динамовцы испытывают материальные трудности. В среду состоялось заседание попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

- Попечительский совет прошел в конструктивной обстановке, мною была предоставлена информация о состоянии дел в ВФСО "Динамо" и ФК "Динамо", - приводит "Р-Спорт" слова Стржалковского. - Финансирование клуба будет значительно сокращено, что и подтвердил совет на вчерашнем заседании, однако переговорный процесс еще идет.