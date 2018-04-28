Финалист Кубка России "Авангард" сыграл вничью с "Сибирью"

"Авангард" сыграл вничью с "Сибирью" в матче 35-го тура ФНЛ. Курский клуб, вышедший в финал Кубка России, занимает 10-е место в таблице, "Сибирь" идет шестой.

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Авангард" (Курск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:0

"Авангард": Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Альшин (Митасов, 71), Киреев (Синяев, 41), Нетфуллин, Гурфов, Акбашев (Минаев, 58), Федчук, Болов (Тлупов, 65).

"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Дудолев, Андреев, Азаров (Беляев, 74), Чеботару, Житнев (Парфинович, 90).

Предупреждения: Федчук, 63. Беляев, 90+4.

Судья: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург).

28 апреля. Курск. Стадион "Трудовые резервы".