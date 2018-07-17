Финалист Кубка России "Авангард" на старте сезона проиграл "Шиннику"

"Шинник" в 1-м туре ФНЛ обыграл "Авангард" - 2:1. Победный мяч на счету нападающего ярославцев Ишхана Гелояна.
Чемпионат России
ФНЛ
1-й тур
"Авангард" (Курск) - "Шинник" (Ярославль) - 1:2 (1:1)
Голы: Стешин, 4 (0:1). Касьян, 27 - с пенальти (1:1). Гелоян, 56 (1:2).
Нереализованный пенальти: Низамутдинов (Шинник), 60 (вратарь)
"Авангард": Чагров, Багаев, Войнов (Синяев, 80), Гоцук, Тимошин, Земсков (Минаев, 78), Альшин (Акбашев, 64), Стеклов (Дашаев, 62), Коробов, Федчук, Касьян.
"Шинник": Яшин, Магадиев, Стешин, Первушин, Мельников, Кожемякин, Самойлов, Нарылков (Алейников, 70), Самодин (Покидышев, 90+1), Низамутдинов (Булия, 66), Гелоян (Шайморданов, 76).
Предупреждения: Гелоян, 67. Синяев, 90+1.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
17 июля. Курск. Стадион "Трудовые резервы"