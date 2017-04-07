Фэшн Сакала: "В Замбии меня сравнивают с Криштиану Роналду"

Нападающий "Спартака-2" Фэшн Сакала в преддверии встречи 30-го тура ФНЛ с "Волгарем" в интервью клубной пресс-службе рассказал про свое детство в Замбии. По его словам, он с детства много забивал.

– У меня дар. Молюсь, и Бог посылает мне вещие сны – хорошие сновидения о моей карьере, – отметил Фэшн. – Поэтому, когда играл в Замбии, всегда верил в себя, чувствовал, что однажды все получится. Знаете Чисамбу Лунгу, который играет в "Урале"? Он мой приятель и много рассказывал о вашей стране. Еще когда обо мне никто даже не слышал в Замбии, я сказал Чисамбе, что однажды буду играть в России. И вот я в "Спартаке". (Улыбается.)

– В Замбии условия для тренировок с российскими несравнимы?

– Что вы! До 16 лет я играл босиком: бутс у меня не было. И тренировался с пластиковыми мячами, которые делал отец. В детстве он много работал со мной. Он и сейчас продолжает это делать. Только теперь дает советы в основном по телефону. Папа – мой кумир. Он здорово играл в футбол. Но в то время игроку из деревни трудно было стать профессиональным футболистом. И тем не менее в региональной лиге отец был успешным. Он 9 раз выигрывал "Золотую бутсу" – приз лучшему бомбардиру турнира. Когда я был маленьким, папа брал меня с собой в горы – и мы занимались на острых камнях. Надо было бегать и прыгать вверх-вниз. По несколько серий. Постепенно добирались до вершины горы. Так развивали скоростно-силовые качества.

– Вы всегда много забивали?

– Да. С детства. Помнится, отец организовал в деревне турнир с самодельными мячами. Я стал его лучшим бомбардиром: забил 16 голов в 10 играх. Потом в "Кумаве Старс" выиграл "Золотую бутсу". В "Нчанге Рейнджерс" и "Занако" послал в ворота соперников больше всего мячей среди своих партнеров. В Замбии меня сравнивают с Криштиану Роналду. Я ведь тоже из бедной семьи. Игра этого португальца меня вдохновляет. А в "Спартаке", к слову, мне нравятся Квинси Промес и Луиз Адриану.