Фатош Бечирай: "Динамо" не должно подпустить к себе "Тосно"

Нападающий "Динамо" Фатош Бечирай после матча 32-го тура ФНЛ против "Сибири" (3:1) отметил, что быстро нашел общий язык с форвардом Евгением Луценко в атаке команды. Черногорец подчеркнул, что усердно работает, чтобы быть полезным для московского клуба.

– Мы знали, что "Сибирь" борется за выживание в ФНЛ и будет биться за каждый мяч, за каждый метр земли, – цитирует клубная пресс-служба Бечирая. – У нас же своя задача – первое место по итогам сезона. Для ее решения нам надо выигрывать в каждом матче, чтобы не подпустить к себе "Тосно". Рад, что сегодня удалось одержать уверенную победу.

– Что скажете о своем голе?

– Оказался в нужное время в нужном месте. Но я рад в первую очередь не своему голу, а тому, что команда выиграла. Хотя забитый мяч важен. Я уезжал в сборную, потом у меня родился ребенок, эти события привели к тому, что на 3-4 игры выбился из ритма, не играл. Но усердно работаю, чтобы приносить "Динамо" максимальную пользу на финише сезона.

– Газон низкого качества доставлял проблемы?

– Да, здешняя синтетика с резиновой крошкой оставляет желать лучшего. Передачи нельзя обрабатывать так, как привык это делать. Приходится совершать пару касаний, при этом постоянно глядя на мяч, чтобы контролировать его непредсказуемый отскок. Но ничего, мы и к этому приноровились, создали очень много голевых моментов.

– "Динамо" сегодня впервые сыграло с двумя чистыми форвардами, все-таки Панченко частенько действует из глубины. Как вам при такой схеме?

– Мы быстро нашли общий язык с Луценко. Когда он располагался выше, я отходил глубже, и наоборот. Дело нападающих – забивать, а сегодня и я, и Женя поразили ворота. Мне легче, когда кто-то действует рядом. В этом случае внимание центральных защитников приковано не к тебе одному, а сразу к двоим нападающим, появляется чуть больше свободы.