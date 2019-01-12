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Фанаты "Факела" устроили файер-шоу на стадионе на день рождения клуба

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Фанатская группировка "Факела" Fiery Force выложила на Youtube видео, на котором поклонники воронежской команды устроили файер-шоу в честь дня рождения команды. 

Фанаты клуба выстроились вокруг поля Центрального стадиона профсоюзов и зажгли файеры. Также они устроили салют. В аккаунте Fiery Force "Вконтакте" сообщается, что на перфомансе присутствовали несколько игроков воронежской команды. 

Футбольный клуб "Факел" (Воронеж) был основан в 1947 году. Свое нынешнее название команда получила в 1977-м. Среди ее наивысших достижений значатся победа в Первой лиге СССР 1984 года, серебро Первого дивизиона-1999, Кубок ФНЛ-2017 и выход в полуфинал Кубка СССР-1984. 

 

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