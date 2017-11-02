Фаната "Крыльев Советов" приговорили к году тюрьмы за нападение на полицейских в Оренбурге

Ленинский районный суд Оренбурга приговорил болельщика "Крыльев Советов" к году тюремного заключения за нападение на сотрудников полиции после матча 11-го тура первенства ФНЛ против "Оренбурга" (2:3). Еще два поклонника самарской команды осуждены на 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

- Один из болельщиков сломал полицейскому нос. За это его приговорили к году колонии общего режима, - цитирует 63.ru старшего помощника прокурора Ленинского района Александра Осипкова. - Остальные получили по полгода колонии-поселения.

По словам фанатов, сотрудники ОМОН превысили должностные полномочия полномочия. В СУ СКР по Оренбургской области отметили, что во время следствия правоохранители признали себя виновными. В настоящее время они находятся под стражей.