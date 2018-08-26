"Факел" вырвал победу у "Ротора" на "Волгоград Арене" на 96-й минуте

"Факел" обыграл "Ротор" в матче 8-го тура ФНЛ - 2:1. Игра прошла на "Волгоград Арене". Победный гол воронежцы провели на 6-й добавленной ко второму тайме минуте.

Первенство России

ФНЛ

8-й тур

"Ротор" (Волгоград) - "Факел" (Воронеж) - 1:2 (1:1)

Голы: Мязин, 2 (1:0). Бирюков, 19 (1:1). Бабенков, 90+6 (1:2).

"Ротор": Фильцов, Васильев, Бугаев (Муллин, 60), Маляров, Байрыев, Попов, Якуба, Воробьев, Мязин, Николаев (Абдулавов, 70), Коротаев (Лобкарев, 79).

"Факел": Кортнев, Цвейба, Божин, Кагермазов (Бабенков, 74), Осипенко, Лебеденко, Кузьмин (Митасов, 90+4), Ломакин (Макарчук, 87), Мануковский, Молодцов, Бирюков (Афанасьев, 77).

Предупреждения: Лебеденко, 38. Якуба, 38. Цвейба, 53. Маляров, 72. Абдулавов, 90+6.

Судья: САРАЕВ (Санкт-Петербург).

26 августа. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 29673 зрителя.