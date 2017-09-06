"Факел" уступил "Авангарду"

Матч 12-го тура ФНЛ "Авангард" – "Факел" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голы в составе команды из Курска забили нападающий Иван Подоляк и защитник Аслан Дашаев.

Первенство России

ФНЛ

12-й тур

"Авангард" (Курск) – "Факел" (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Голы: Подоляк, 44 (1:0). Дашаев, 67 (2:0).

"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Никитин, Альшин (Синяев, 70), Нетфуллин, Гурфов, Коробов (Митасов, 72), Подоляк (Имуллин, 84), Аппаев (Болов, 76).

"Факел": Трунин, Семенов, Шумейко, Хайманов, Осипенко, Мануковский (Каюмов, 61), Амбарцумян, Чхапелия (Садов, 46), Лукьянов, Алхазов (Сердюк, 78), Мичуренков (Верулидзе, 81).

Предупреждение: Альшин, 5.

Судья: Мешков (Дмитров).

6 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".