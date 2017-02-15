18:32 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Факел" разгромил "Краснодар-2" благодаря хет-трику 19-летнего форварда

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"Факел" разгромил "Краснодар-2" (8:3) в матче 2-го тура Кубка ФНЛ. Отметим, что в составе победителей хет-триком отметился 19-летний нападающий Артур Арустамян. Краснодарский клуб потерпел второе поражение на турнире и занимает последнее место в группе.

Кубок ФНЛ

Группа D

"Краснодар-2" – "Факел" – 3:8 (0:4)

Голы: Саталкин, 9 (0:1). Трошечкин, 23 (0:2). Каюмов, 34 (0:3). Багаев, 40 (0:4). Игнатьев, 51 (1:4). Мацукатов, 57 (2:4). Арустамян, 67 (2:5). Касьян, 69 (2:6). Арустамян, 77 (2:7). Арустамян, 85 (2:8). Игнатьев, 86 (3:8).

15 февраля. Ларнака. Стадион GSZ (Zenon Stadium).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

порадовали Арутюняна))

18:37

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