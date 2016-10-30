"Факел" обыграл "Зенит-2"

"Факел" взял верх над "Зенитом-2" в матче 19-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0. Воронежцы в турнирной таблице продолжают идти на третьем месте, отставая от "Тосно" на пять очков и от "Динамо" - на десять.

В других встречах "Сокол" с таким же счетом обыграл "Балтику", а "Кубань" - "Волгарь".

Первенство России

ФНЛ

19-й тур

"Сокол" (Саратов) - "Балтика" (Калининград) - 1:0 (1:0)

Гол: Дудолев, 8.

"Сокол": Федоров, Климов, Ходырев (Семенов, 75), Васянович, Пасько, Плэтикэ, Хрущев (Дергачев, 85), Мануковский (Домшинский, 69), Романенко, Дудолев (Паштов, 46), Галыш.

"Балтика": Вамбольт, Почивалин, Каленкович, Сармонт (Пономарев, 85), Марущак, Тимофеев, Помогаев, Родионов (Славнов, 72), Малеев, Соломатин, Подбельцев (Сердюк, 66).

Предупреждения: Подбельцев, 17. Васянович, 34. Соломатин, 41. Мануковский, 54.

Судья: Небогатиков (Казань).

"Факел" (Воронеж) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)

Гол: Бирюков, 55 - с пенальти.

"Факел": Саутин, Багаев, Тихий, Иванов, Бурнаш, Курилов, Соловьев (Лукьянов, 79), Мурнин (Трошечкин, 70), Бирюков (Козлов, 90+1), Альшин, Саталкин (Болов, 82).

"Зенит-2": Бабурин, Мустафин, Костин (Долгов, 73), Зуев, Йованович, Вяткин, Ящук, Евсеев (Саламатов, 78), Исаев, Бавин (Лобов, 90+1), Проничев (Иванченко, 85).

Предупреждения: Мурнин, 28. Зуев, 64. Костин, 72.

Судья: Арсланбеков (Москва).

"Кубань" (Краснодар) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (0:0)

Гол: Гогниев, 81.

"Кубань": Фролов, Бугаев, Зотов (Лобкарев, 90+1), Бендзь, Смирнов, Алейник, Якуба, Хубулов (Щадин, 88), Гай, Гогниев, Ильин (Обухов, 66).

"Волгарь": Бучнев, Кирисов, Плиев, Юрганов, Яковлев, Букия (Газзаев, 78), Шалаев (Акбашев, 90+1), Сутормин, Дышеков (Жабкин, 90+1), Кабутов, Веркашанский (Машуков, 82).

Предупреждения: Юрганов, 16. Бучнев, 58. Шалаев, 65.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).