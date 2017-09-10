"Факел" обыграл "Ротор-Волгоград" и ушел с последнего места в ФНЛ

"Факел" взял верх над "Ротором-Волгоград" в матче 13-го тура первенства России в ФНЛ. Это позволило воронежскому клубу уйти с последнего места в таблице. На 20-ю строчку опустились волгоградцы после того, как "Олимпиец" отобрал очки у "Балтики". Команда из Калининграда упустила возможность выйти на третью строчку в турнирной таблице.

Первенство России

ФНЛ

13-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Ротор-Волгоград" (Волгоград) - 2:0 (1:0)

Голы: Осипенко, 38 (1:0). Мичуренков, 74 (2:0).

"Факел": Федоров, Шумейко, Осипенко, Хайманов, Молодцов, Садов, Лукьянов, Каюмов, Амбарцумян, Сердюк, Алхазов (Мичуренков, 73).

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Колычев, Сидоричев (Сысуев, 87), Столяренко, Пискунов, Киреев (Концедалов, 62), Борзых (Султонов, 46), Замалиев, Романенко, Бирюков, Вотинов.

Предупреждения: Замалиев, 36. Киреев, 52. Молодцов, 58. Концедалов, 84.

Судья: Федотов (Москва).

Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Балтика" (Калининград) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 0:0

"Балтика": Помазан, И.Джалилов, Логашов, Степанец (Каленкович, 46), Крючков (Родионов, 75), А.Джалилов (Кобялко, 84), Скопинцев, Чуперка, Шешуков, Себаи, Касьян.

"Олимпиец": Бородько, Филин (Гогберашвили, 62), Маляров, Хайруллов, Хрипков, Ламбарский (Ганиев, 72), Горбунов (Карпухин, 90+1), Фомин, Аюпов, Каретник, Сорочкин (Беляков, 59).

Предупреждения: Шешуков, 27. Маляров, 45+1. Филин, 54. Бородько, 90+1.

Удаление: Филин, 62.

Судья: Чистяков (Азов).

Калининград. Стадион "Балтика".