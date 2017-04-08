"Факел" обыграл "Нефтехимик" и вышел на четвертое место

"Факел" одержал победу над "Нефтехимиком" в матче 30-го тура ФНЛ - 3:2. Победу воронежцам принес украинский нападающий Александр Касьян. После этого результата "Факел" поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат России

ФНЛ

30-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 (1:1)

Голы: Петролай, 7 (0:1). Курилов, 28 (1:1). Бабырь, 52 (1:2). Касьян, 64 (2:2). Касьян, 83 (3:2).

"Факел" (Воронеж): Саутин, Иванов, Багаев (Болов, 65), Тихий, Шахов, Курилов, Лукьянов, Каюмов, Трошечкин (Соловьев, 57), Касьян, Саталкин (Бирюков, 16).

"Нефтехимик" (Нижнекамск): Книга, Сорокин, Кобахидзе, Сурков, Бойчук (Морозов, 71), Воронкин (Шарипов, 85), Петролай, Корнилов, Маляка, Галиакберов (Кортава, 81), Бабырь.

Предупреждения: Бойчук, 34. Воронкин, 43. Трошечкин, 53. Бабырь, 60. Соловьев, 90+4.

Удаление: Воронкин, 90+4.

Судья: Анопа (Благовещенск).

08 апреля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".