"Факел" обыграл "Динамо", болельщики устроили беспорядки на трибунах

Воронежский "Факел" на своем поле нанес поражение московскому "Динамо" в матче 17-го тура ФНЛ – 2:1. В составе бело-голубых голом отметился Кирилл Панченко. "Динамо" прервало свою шестиматчевую серию без поражений (проиграв во второй раз в сезоне), однако сохранило первую строчку в турнирной таблице.

Стоит отметить, что по ходу второго тайма болельщики устроили беспорядки на стадионе и главный арбитр матча был вынужден увести игроков в подтрибунное помещение. Подробности происшествия здесь.

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17-й тур

"Факел" (Воронеж) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: Панченко, 8 (0:1). Бирюков, 30 (1:1). Шахов, 86 (2:1).

"Факел": Саутин, Багаев, Тихий, Иванов, Бурнаш, Шахов, Соловьев (Рылов, 90+5), Мурнин, Бирюков, Альшин (Болов, 90+3), Саталкин (Козлов, 90+4).

"Динамо": Шунин, Морозов, Терехов, Хольмен, Рыков, Зотов, Катрич (Бюттнер, 90+5), Соснин, Маркелов, Панченко, Бечирай (Луценко, 90+3).

Предупреждения: Рыков, 24. Зотов, 57. Маркелов, 90+1.

Судья: Егоров (Саранск).

15 октября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Шинник" (Ярославль) – "Тюмень" – 0:0

"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Земсков, Лаук (Султонов, 63), Сиротов (Ослоновский, 79), Нетфуллин, Митасов (Цховребов, 88).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Пустозеров, Павленко (Лешонок, 68), Чудин, Шляпкин, Кленкин (Теленков, 85), Мамтов (Локтионов, 90+2), Чуканов.

Предупреждения: Шляпкин, 83. Цховребов, 90.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

15 октября. Ярославль. Стадион "Шинник".