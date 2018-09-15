"Факел" минимально обыграл "Нижний Новгород"

"Факел" с минимальным счетом обыграл "Нижний Новгород" в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Единственный гол встречи на счету у Игоря Лебеденко.

"Факел" занимает 8-е место в турнирной таблице с 16 очками, "Нижний Новгород" - 7-е с 18 баллами.

Олимп - ФНЛ

11-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Нижний Новгород" - 1:0 (0:0)

Гол: Лебеденко, 89.

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Осипенко, Божин, Кагермазов, Лебеденко, Кузьмин (Макарчук, 55), Ломакин (Афанасьев, 88), Мануковский, Дутов (Шогенов, 76), Молодцов, Бирюков (Орлов, 58).

"Нижний Новгород": Анисимов, Абазов, Морозов, Хрипков (Фомин, 64), Хайруллов, Федорив, Симанов (Бочаров, 87), Скворцов (Сергеев, 73), Игнатович (Абрамов, 74), Аюпов, Делькин.

Предупреждения: Абазов, 37. Бирюков, 46. Дутов, 56. Морозов, 62. Фомин, 65.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

15 сентября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

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