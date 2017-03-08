"Факел" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью

"Факел" на своем поле сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (0:0) в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Воронежский клуб идет пятым в турнирной таблице. Армейцы расположились на третьей строчке, дающей право на участие в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.

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ФНЛ

25-й тур

"Факел" (Воронеж) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 0:0

"Факел": Кобзев, Дранников, Багаев, Тихий, Шахов, Бурнаш, Нагибин, Свежов (Осипенко, 87), Соловьев (Лукьянов, 77), Касьян, Саталкин.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Микуцкис, Иванов (Киреев, 90+2), Карасев (Дедечко, 61), Друзин, Астафьев, Черевко, Димидко, Никифоров (Рылов, 68), Булия, Лескано (Корян, 76).

Предупреждения: Шахов, 28. Друзин, 45. Саталкин, 50. Иванов, 73. Касьян, 73. Дедечко, 80.

Судья: Кукуян (Сочи).

8 марта. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".