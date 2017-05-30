"Факел" и "Луч-Энергия" получили лицензии на выступление в ФНЛ в следующем сезоне

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что "Факел" и "Луч-Энергия" получили лицензии, позволяющие участвовать в чемпионате ФНЛ сезона-2017/18. Подобное решение было принято сегодня на заседании апелляционного комитета по вопросам лицензирования.

– Отменены решения комиссии по лицензированию об отказе в выдаче лицензий футбольным клубам "Факел" и "Луч-Энергия", – приводит ТАСС слова Летина. - Решением апелляционного комитета им выданы лицензии на следующий спортивный сезон для участия в первенстве ФНЛ сезона-2016/17.

В прошедшем сезоне воронежская команда заняла 10-е место в ФНЛ, а владивостокская – 16-е. "Луч-Энергия" в следующем сезоне должна была играть в первенстве ПФЛ, однако "Чита" не подала заявку на получение лицензии для выступления в ФНЛ, и владивостокцы могут избежать понижения в классе.