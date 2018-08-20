Евсеев возглавил "СКА-Хабаровск" до конца сезона

Новым главным тренером "СКА-Хабаровск" стал Вадим Евсеев, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Помогать ему будут Александр Гришин (ассистент), Владимир Сычев (тренер вратарей) и Юрий Солане (тренер по физподготовке).



Контракт с прежним наставником армейцев Сергеем Передней расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним работу с главной командой прекращают тренеры Александр Ушахин и Дмитрий Тяпушкин.

Ранее Евсеев работал главным тренером в "Текстильщике" и "Амкаре". В июне этого года вошел в тренерский штаб "Анжи", но покинул клуб после предложения от "СКА-Хабаровск".