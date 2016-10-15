Евгений Перевертайло: "По щучьему велению в футболе ничего не бывает"

Экс-тренер "Сибири" Евгений Перевертайло отметил, что ему не хватило времени для создания команды. На прошлой неделе наставник был отправлен в отставку. "Сибирь" после 16 туров ФНЛ занимает 18-е место в таблице.

- Я понимаю, что результат был не тот, которым можно гордиться, но и провалов не было, - приводит sportbox.ru слова Перевертайло. - Сформировался костяк, постепенно прибавляли местные ребята. Нам надо было только улучшить действия в завершающей стадии атак - и в обороне, и при доставке мяча вперед у нас был порядок. Не хватило времени. Процесс становления команды проходил бы быстрее, если бы удалось взять тех ребят, которых я хотел, но с возможностями клуба это было невозможно.

Плюс нам за месяц до завершения трансферного периода закрыли заявку. Тренеру нужно две вещи - время и доверие. Вообще люди, принимающие в клубах решения, должны понять, что по щучьему велению ничего не бывает. Это видно и в ФНЛ на примерах "Кубани", "Мордовии", "Нефтехимика". Буксовал на старте "Енисей". Хотя в этих командах больше исполнителей высокого уровня, чем в "Сибири".

- Какими видите перспективы "Сибири"?

- Мной команда была управляема. Да, мы играли от соперника, но подготовка шла к каждому отдельному матчу. Не могу предположить, как будет вести процесс Сергей Кирсанов, хотя игру он уже перестраивает, но, конечно, хотелось бы, чтобы он не разрушил то, что было построено, и работал бы над тем, что у нас не получалось – имею в виду завершающую фазу атак.