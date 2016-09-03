Евгений Перевертайло: "Несмотря на травмы, "Сибирь" провела матч с "Шинником" на хорошем уровне"

Главный тренер "Сибири" Евгений Перевертайло после игры 11-го тура ФНЛ против "Шинника" (1:1) отметил, что перед встречей у команды возникли проблемы из-за травм ряда футболистов. Специалист подчеркнул, что его подопечные могли как и выиграть, так и проиграть по ходу встречи.

– Перед этим матчем у нас возникли проблемы: непосредственно перед игрой выбыл ряд футболистов, и времени на перестройку состава было мало, – цитирует клубная пресс-служба Перевертайло. – Тем не менее, нам удалось подготовиться, и мы провели матч на хорошем уровне. Были, конечно, и ошибки в оборонительных действиях, особенно при стандартных положениях, подготовка к которым требует значительного времени.

Что касается атакующих действий, были хорошие моменты, и их было немало. Считаю, что игра носила мобильный характер: много атак на одни и на другие ворота, интенсивный футбол, который мне понравился.

– Был ли у команды шанс победить?

– Конечно, был – моменты были. Но был шанс и проиграть – нас выручил вратарь.

– Макаренко не рискнули выпустить?

– Он пока не совсем готов играть. Тем не менее, он работает в общей группе и, надеюсь, скоро появится на поле.