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Евгений Муравьев: "У "Динамо" нет долгов, кроме одного кредита"

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Гендиректор "Динамо" Евгений Муравьев сообщил, что у клуба нет долгов, кроме кредита в кипрской компании. В декабре глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что долг клуба составляет 806 миллионов рублей.

- Помимо кредита перед компаний Eflen Constructions долгов у клуба нет, есть только текущие обязательства по заработной плате и другим текущим платежам, - цитирует ТАСС Муравьева. - Текущие обязательства клубом выполняются своевременно, долг перед ВТБ закрыт, поэтому говорить о том, чтобы "полностью рассчитаться с долгами", как минимум некорректно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997588

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