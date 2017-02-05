Евгений Муравьев: "У "Динамо" нет долгов, кроме одного кредита"

Гендиректор "Динамо" Евгений Муравьев сообщил, что у клуба нет долгов, кроме кредита в кипрской компании. В декабре глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что долг клуба составляет 806 миллионов рублей.

- Помимо кредита перед компаний Eflen Constructions долгов у клуба нет, есть только текущие обязательства по заработной плате и другим текущим платежам, - цитирует ТАСС Муравьева. - Текущие обязательства клубом выполняются своевременно, долг перед ВТБ закрыт, поэтому говорить о том, чтобы "полностью рассчитаться с долгами", как минимум некорректно.