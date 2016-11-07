Евгений Муравьев: "Самое простое – объявить "Динамо" банкротом, но..."

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев в интервью "СЭ" отметил, что ситуация в клубе остается тяжелой. Однако, по словам руководителя, есть пути для решения проблемы.

– Верна ли информация о том, что долги клуба составляют около 10 миллиардов рублей?

– Скажем так: финансовая ситуация тяжелая. Действительно, проблемы, которые вы поднимаете, существуют. Но хочу особо подчеркнуть, что сегодняшний менеджмент вместе с основным акционером – обществом "Динамо" – ищет пути выхода. Хочу добавить оптимизма. Самое простое – объявить клуб банкротом, но коль мы этого не сделали, значит, есть варианты, которые позволяют взять на себя обязательства и решить проблему.

– Сумма долга за последнее время не уменьшилась?

– Она немного структурировалась и имеет определенные перспективы быть в какой-то степени реструктурированной и погашенной. Мы понимаем, как это можно сделать. Для этого нужно время и содействие со стороны некоторых кредиторов.