17:54 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Евгений Муравьев: "Не уверены, что полетим во Владивосток, "Луч" предложил сыграть в Химках"

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Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев заявил, что клуб с большой долей вероятности проведет матч 26-го тура чемпионата ФНЛ против "Луча-Энергии" не во Владивостоке, а на стадионе в Химках. Встреча с "Лучом" состоится 12 марта. Московский клуб идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, опережая ближайшего соперника на пять очков.

– На сегодняшний день не уверены, что полетим во Владивосток, – цитирует Fcdin.com Муравьева. – Поле не готово, "Луч" вышел с предложением о переносе матча в Химки. Все оставшиеся домашние матчи "Динамо-2" будет проводить на ВТБ УТБ "Новогорск-Динамо".

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Материалы REN-TV

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