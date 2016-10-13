Евгений Муравьев: "Экономическая ситуация в "Динамо" не позволяет арендовать "Арену ЦСКА"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев, занимавший аналогичную должность в "Кубани", в интервью для клубной пресс-службы сообщил, что москвичи не будут играть на новом стадионе ЦСКА. Также Муравьев поблагодарил болельщиков клуба за оказываемую поддержку в ФНЛ.

– Прежнее руководство говорило о том, что предполагается встреча команды с болельщиками и что "Динамо" может проводить домашние матчи на новом стадионе ЦСКА. У вас есть какие-то планы на сей счет?

– Знаю, что встреча с болельщиками не проводилась несколько лет. Сейчас существует часть глобальных вопросов, ответы на которые мы ищем. Без них на подобных встречах будут одни лозунги и ничем не подкрепленные обещания. На сегодняшний день наши дела и положительные результаты команды должны убедить болельщиков, что мы на правильном пути. А встречу я хотел бы провести после зимнего перерыва, когда команда вернется со сборов. Надеюсь, болельщики поддержат ребят и дадут им еще один импульс, чтобы достойно завершить нынешний сезон. Что же касается стадиона ЦСКА, то, вероятно, ранее имелись причины обещать переезд нашей команды из Химок на армейский стадион. Однако экономическая ситуация в клубе не позволяет. Аренда стадиона ЦСКА обойдется нам существенно дороже, чем "Арена Химки". Призываю болельщиков "Динамо" отнестись к этому с пониманием.

– Что еще скажете напоследок нашим болельщикам?

– Хотел бы поблагодарить всех за поддержку команды в этот непростой период выступления в ФНЛ. И пожелать еще активнее заполнять трибуны. "Динамо" ждет возвращения к себе домой – в Петровский парк. Там уже возводят крышу роскошного стадиона, мы рассчитываем, что он станет самым уютным в стране. Но и сейчас команде очень нужна поддержка на матчах в Химках. Вместе побед добиваться легче.