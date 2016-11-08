Евгений Муравьев: "Динамо" сотрудничает с Банком ВТБ по поводу дальнейшего существования"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев в интервью "СЭ" отметил, что клуб ведет переговоры с Банком ВТБ по поводу дальнейшего сотрудничества. По словам руководителя, общество "Динамо" не намерено отказывать от управления строящегося стадиона.

– Банк ВТБ планирует существенно сократить спонсорскую помощь. Речь, по моей информации, идет о сумме около 700 миллионов рублей, чего недостаточно даже для погашения фонда заработной платы команды на сезон. Как смотрите на эту ситуацию?

– У нас с банком идет плодотворное сотрудничество по поводу дальнейшего существования клуба.

– Разобрались ли в ситуации со стадионом? Кому он принадлежит и какие перспективы у клуба "Динамо" на право собственности на это сооружение?

– Для осуществления строительства создана управляющая компания, одним из акционеров которой является общество "Динамо". Совместное управление комплексом позволит спортивной инфраструктуре быть доступной для всех желающих и стать гордостью всех участников, в том числе общества "Динамо".