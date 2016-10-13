Евгений Муравьев: "Динамо" не планирует отказываться от столь серьезного спонсора, как ВТБ"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев, занимавший аналогичную должность в "Кубани", в интервью для клубной пресс-службы рассказал о том, как пришел в московскую команду. Функционер отметил не самое простое финансовое положение клуба.

– Расскажите, как вы пришли в "Динамо"?

– Как известно, 8 сентября на внеочередной конференции новым председателем Общества "Динамо" был избран Владимир Стржалковский. Изначально от него последовало предложение войти в Центральный совет Общества "Динамо", а уже впоследствии возглавить футбольный клуб. И совет директоров "Динамо" утвердил меня на должности генерального директора.

– В каком экономическом состоянии нашли "Динамо"?

– Тут дела несколько сложнее. Впрочем, этого можно было ожидать: когда все хорошо, то руководителей не меняют. Задача перед нами стоит непростая, не буду скрывать, что определенные проблемы накопились. Но в России футбольные клубы пока не вышли на уровень безубыточности, поэтому многие в большей или меньшей степени испытывают сложности, мы не одиноки. Первый вопрос, который надо было решить – долги по зарплатам. Серьезнейшая тема, проделана большая работа, и сейчас со спокойной душой могу сказать: в "Динамо" долгов по зарплатам нет. Решаем вопросы дальнейшего финансирования.

– Какие у "Динамо" взаимоотношения с банком ВТБ?

– ВТБ очень надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства. Это наш генеральный спонсор и владелец 75 процентов акций клуба. Как уже сказал в недавнем интервью Владимир Стржалковский, мы не планируем отказываться от столь серьезного спонсора.

– Вы только вернулись с VI Международного форума "Россия – спортивная держава". Что самое важное можно отметить по итогам этого форума?

– Во-первых, важно все. Мелочей в спорте, как и в жизни, не должно быть. Ко всему надо относиться ответственно. Форум был посвящен вопросам развития физической культуры и спорта в России на период до 2030 года. Хорошо, что не остается в стороне от спортивных проблем Президент страны Владимир Путин, который выступил на нем с речью. Поддержка на таком уровне нашему спорту просто необходима, да еще в свете с планируемым изменением структуры Минспорта, а это один из основополагающих вопросов. Для нас особо важно понимать, что озвученная позиция о роли спортивных обществ в стране накладывает на нас дополнительную ответственность. Ведь "Динамо" – самое крупное общество в России, с огромными традициями и историей. Именно обществам должна быть отведена ключевая роль в управлении спортивным хозяйством, и через них нужно вести работу на местах. Однако это тема председателя Общества "Динамо" Владимира Стржалковского.