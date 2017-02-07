Евгений Муравьев: "Динамо" не исключает амбиции участвовать в еврокубках"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев подчеркнул в интервью телеканалу "Россия 24", что руководство клуба решило проблему финансирования на ближайшее время. По его словам, клуб не утратил амбиции выступления в еврокубках.

– Наиболее сложный период прошел, – подчеркнул Муравьев. – Последние дни декабря мы смогли найти решение. Договорились с банком ВТБ. В будущее смотрим с оптимизмом. Надеемся, что этот финансовый год будет успешным. Стратегические планы определены: мы ориентируемся на молодежь.

– Продолжит ли Юрий Калитвинцев работу в премьер-лиге?

– Надо прежде всего достигнуть этого – выхода в премьер-лигу. У нас сложились комфортные отношения. Они выстроены с перспективой не только для игры в ФНЛ, но и в премьер-лиге.

– Болельщиков интересует, насколько стабильно финансирование, и какова ситуация со стадионом.

– У "Динамо" был бюджет, сопоставимый с лидерами премьер-лиги, но клуб вылетел в ФНЛ. Бюджет – это не показатель уровня. Амбиции? Сегодня – это первое место ФНЛ. В целом амбиции участвовать в еврокубках мы не исключаем. Что касается стадиона, то 22 октября в день рождения Льва Яшина планируем провести тестовый матч.